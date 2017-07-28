Строители объяснили для чего нужна консервация больницы-долгостроя в Нижневартовске /ФОТО/

В Нижневартовске продолжается строительство больницы-долгостроя. Появившаяся в СМИ информация о консервации объекта возмутила общественность, ведь на эту стройку уже потрачено более 100 млн. рублей из областной программы «Сотрудничество». Члены партии «Единая Россия», взявшие под свой контроль работы на данном объекте, объясняют, что речь о замораживании объекта не идет. Планируется лишь его частичная консервация, как того требуют нормы.

Сейчас завершается корректировка проектной документации по строительству первой очереди, в начале августа предполагается предоставление документации для повторного прохождения государственной экспертизы, нормативный срок проведения государственной экспертизы 2 месяца – третья декада октября 2017 года. После прохождение закупочных процедур и подписания государственного контракта в марте следующего года строительство первой очереди возобновится. Таким образом, первая очередь строительства консервируется с августа 2017 года до февраля 2018 года.

Как рассказал заместитель председателя Думы Нижневартовска, куратор группы по контролю за ходом строительства ОКБ в столице Самотлора Сергей Землянкин, сейчас возведено уже два этажа корпуса "В". Этот объект находится за главным корпусом и не доступен широкому обзору. Между тем, работы здесь идут полным ходом, в них задействовано более 200 рабочих.

Заместитель председателя Думы Нижневартовска, куратор группы по контролю за ходом строительства ОКБ в столице Самотлора Сергей Землянкин регулярно выезжает на объект

Сейчас идет подписание государственного контракта на проведение работ по консервации. В его рамках уже в августе начнётся планировка территории и организация рельефа вокруг зданий, устройство ограждений и закрытие проёмов для ограничения доступа в здания, гидроизоляция стен цокольного этажа блока «А» и блока «Е», откачка воды из блока «Е», ремонт временного ограждения территории больницы.

Все эти работы производятся в целях приведения объекта и строительной площадки в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность конструкций, оборудования и материалов, а также безопасность для населения и окружающей среды. Работы выполняет компания-подрядчик ООО «Версо-Монолит», сумма контракта составляет 6,966 млн. руб.

Что касается второй очереди строительства, а также возведения котельной, все работы на объекте ведутся в соответствии с утверждённым графиком производства работ, и даже с некоторым его опережением. По второй очереди строительства за март-июль 2017 года выполнено работ на 143 млн. рублей. До конца года планируется выполнить объем на 548 млн. рублей.

Сегодня во время рабочей встречи главы города Василия Тихонова с генеральный директор ООО «Версо-Монолит» Дильгамам Мамедовым, представитель подрядчика рассказал, что все работы на объекте ведутся в соответствии с утверждённым графиком, а в августе можно будет говорить даже о его опережении.

Руководитель подрядной организации рассказал главе Нижневартовска о темпах работы на объекте

Как сообщили в мэрии, на встрече обсудили вопрос будущей автостоянки возле больницы. Глава Нижневартовска рассказал, что вопрос о возможности появления площадей для 600 автомобилей посетителей больницы решится до конца года.

Руководитель основного подрядчика будущей больницы не видит оснований для срыва графиков строительства и сдачи объекта в эксплуатацию в 2019 году. В свою очередь, Василий Тихонов отметил, что власти города еженедельно посещают объект и всегда готовы оказать необходимую помощь строительной компании. Глава добавил, что ответственность «Версо-Монолита» огромная. Тотальный контроль за возведением стратегического в регионе медицинского учреждения ведут городские и окружные власти, депутаты, общественники, но самый главный контролер - жители Нижневартовска.