Полицейские по факту перестрелки в Нижневартовске возбудили уголовное дело

Полицейские Нижневартовска по факту произошедшей накануне перестрелки возбудили уголовное дело по статье «Причинение умышленного тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщила и.о. начальника отдела информации и общественных связей УМВД РФ по ХМАО-Югре Софья Юсина. По ее словам, в настоящее время продолжаются поиски мужчин, которые участвовали в вооруженном конфликте и скрылись с места происшествия на автомобиле.

Напомним, накануне в центре города во время конфликта его участники начали стрельбу. В результате пострадали три человека, которые участвовали в потасовке. Они были госпитализированы в больницу. Из-за введенного в городе плана «Перехват» на въезде и выезде из города в часы пик возможно затруднено движения в связи с работой стражей порядка.