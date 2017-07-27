Автомобильные «пробки» на выезде из Нижневартовска водители связали с произошедшей перестрелкой // ВИДЕО

В Нижневартовске продолжается поиск мужчин, которые сегодня днем устроили перестрелку в центре города. Водители сообщают о том, что на въезде и выезде из города вечером, когда у большинства граждан закончился рабочий день, образовались километровые «пробки».

«План перехват в сторону Излучинска, тормозят всех. Скорее всего эти будут всех шерстить по ночам», - написал (пунктуация и орфография сохранены, - прим.ред.) в социальной сети ВКонтакте Виталий Карай.

В городе по-прежнему действует план «Перехват», объявленный полицейскими после произошедшей в центре города перестрелки. Около торгового комплекса «Городок» по неизвестной пока причине произошел конфликт между мужчинами. В результате потасовки трое участников драки оказались в больнице, один из них с огнестрельным ранением. Как стало известно siapress.ru, на данный момент никто из разыскиваемых граждан еще не задержан. Однако, полицейские располагают данными марки и госномера автомобиля, на котором мужчины покинули место происшествия.