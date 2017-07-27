В Нижневартовске после перестрелки около торгового центра введен план «Перехват»

Силовики Нижневартовска ввели на территории города план «Перехват». Оперативная операция проводится после произошедшей сегодня днем около ТЦ «Городок» перестрелки. В результате конфликта, как сообщили в местном УМВД России, пострадали три человека. Они госпитализированы в больницу. После оказанной медицинской помощи с ними начали работать сотрудники полиции, которым предстоит выяснить причины вооруженной потасовки.

Стражам порядка удалось установить марку и госномер автомобиля на котором скрылись предполагаемые участники конфликта. Сейчас их разыскивают.