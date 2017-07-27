В Нижневартовске мотоциклист протаранил легковушку

В Нижневартовске лихой 31-летний мотоциклист накануне протаранил легковой автомобиль. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Индустриальной. Как установили инспекторы ГИБДД, мотоциклист не выдержал безопасный боковой интервал с машиной и допустил с ним столкновение. В результате аварии водитель двухколесного транспортного средства получил травмы.

В Госавтоинспекции столицы Самотлора напомнили, что с мая на территории города произошло 8 ДТП с данной категорией участников дорожного движения, семь человек пострадали, один - погиб. С целью снизить количество ДТП с участием мотоциклистов сейчас на территории всего округа проводится профилактическая операция «Мотоцикл».