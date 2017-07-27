Инспекторы ГИБДД Нижневартовска просят помощи в борьбе с пьяными водителями

За минувшие сутки в Нижневартовске сотрудниками дорожно-патрульной службы было задержано шесть водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. В одном случае это был водитель мотоцикла, которые не имел водительского удостоверения с соответствующей категорией.

«Если вы стали свидетелем того, как водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения или имеются основания полагать, что водитель находится в состоянии опьянения, необходимо сообщить об этом в полицию по телефонам: 02 или 49-72-42. Возможно своими действиями вы спасете жизнь как самому водителю, так и другому человеку, который может оказаться на пути нетрезвого водителя», - обратился к жителям города старший инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г.Нижневартовску Николай Дубаенко.