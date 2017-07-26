Банкиры в Нижневартовске создадут сквер Матери

В Нижневартовске состоялось подписание очередного Соглашения о социально-экономическом партнерстве между властью и бизнесом. На этот раз участниками церемонии стали представители банковской сферы – Сбербанк России и Ханты-Мансийский банк «Открытие».

«В этом году мы делаем особый акцент на благоустройстве города. Благодаря инициативам Губернатора Югры Натальи Комаровой в округе эта работа вышла на совершенно новый - качественный уровень. Работа не точечная, мы в комплексе к ней подходим. И в этом нам тоже помогают партнеры. Например, благодаря этому Соглашению должен появиться сквер Матери. Комсомольский бульвар, который преображается на глазах, - тоже совместная работа с нашими предприятиями. Ремонтируются дороги, строятся школы, детские сады. Для всех жителей - это гарант дальнейшего развития города и я благодарен руководителям и всем коллективам организаций за то, что в непростое экономическое время они берут на себя такую ответственность», - отметил глава Нижневартовска Василий Тихонов.

В частности, ПАО «Сбербанк России» берет на себя затраты по созданию новой прогулочной зоны, посвященной матерям. Ориентировочно он появится в 2018-ом году. Также будет оказана благотворительная помощь детям. ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» окажет поддержку учреждениям культуры, спорта и образования, благотворительному фонду «Лучик света», а также другим общественным организациям.

По данным пресс-службы администрации Нижневартовска, подписание подобных соглашений - отличительная черта муниципалитета. Соглашения о сотрудничестве заключаются больше 15-ти лет.