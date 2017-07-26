Новый метод борьбы с затонированными машинами в первую очередь не понравится владельцам «красивых» госномеров

Новый метод борьбы с затонированными не по ГОСТу автомобилями, который начали применять в ГИБДД Нижневартовска, в первую очередь не понравится владельцам «красивых» госномеров. Такого мнения придерживается начальник местной Госавтоинспекции Иван Вовк.

«Если водитель на месте отказывается снимать тонировку со своей машины, сотрудник ГИБДД, в соответствии с законодательством, снимает с учета данное транспортное средство. В последующем, госномера и свидетельство о регистрации машины будет изъято и уничтожено», - подчеркнул он.

Как уже сообщал siapress.ru, накануне в Нижневартовске было выявлено 24 водителя, которые управляли автомобилем с затонированными не по нормам стеклами. У двух водителей во время рейда были сняты госномера. В ближайшее время они будут уничтожены. Еще семь вартовчан отказались снять темную пленку, тем самым они стали претендентами на повторное прохождение процедуры постановки машины на учет.

Всего на данный момент решение о прекращении регистрации транспортного средства вынесено в отношении 70 автомобилей.