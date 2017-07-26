Мужчина, устроивший стрельбу в нижневартовском караоке-баре, по решению суда взят под стражу. ВИДЕО

В Нижневартовске городской суд вынес решение взять под стражу мужчину, которого обвиняют в стрельбе, произошедшей в караоке-баре «Соло». В местном СИЗО подозреваемый проведет по предварительным данным до 15 сентября. Как пояснили в суде, этот срок предварительного расследования.

Напомним, вопиющий инцидент, возмутивший всех жителей Нижневартовска, произошел 15 июля. Группа молодых парней сначала поскандалила в караоке-баре «Соловей», а затем в «Соло» (оба заведения принадлежат одной сети). Во время потасовки один из мужчин произвел один выстрел из травматического пистолета, в результате чего пострадала 19-летняя уроженка г. Радужный. Ей были причинены телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Подозреваемого в совершении преступления мужчину, как сообщал siapress.ru, оперативники задержали в Уфе. Остальных участников потасовки сейчас ищут.