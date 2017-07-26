Инспекторы ГИБДД Нижневартовска нашли новый способ борьбы с тонированными автомобилями: снимать и утилизировать госномера

В Нижневартовске Госавтоинспекторы начали практиковать новый способ воздействия на водителей, которые не желают растонировать свой автомобиль. Теперь если водитель отказался снять темную пленку со стекол машины, сотрудники ГИБДД будут не только снимать госномера, но и утилизировать их вместе со свидетельством о регистрации транспортного средства.

«Если водитель отказался на месте растонировать машину, то ему выпишут штраф в размере 500 рублей. Тем временем инспектор будет писать соответствующий рапорт с требованием прекращения регистрации транспортного средства. После того, как эта мера будет одобрена окружным начальством, в базе данных РЭО ГИБДД будет сделана соответствующая отметка. В следующий раз, когда инспектор остановит правонарушителя, с автомобиля будут сняты госномера и изъято свидетельство о регистрации автомобиля, которые в последующем утилизируют», - пояснил старший инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г.Нижневартовску Николай Дубаенко.

Оказаться без госномеров водитель может и находясь в другом регионе – база РЭО ГИБДД едина на всей территории России. У водителя будут всего лишь сутки чтобы снять тонировку и пройти вновь процедуру постановки автомобиля на учет или переместить его к месту стоянки. В противном случае нарушителям вновь грозит административное наказание.

Как стало известно siapress.ru, накануне в Нижневартовске было выявлено 24 водителя, которые управляли автомобилем с затонированными не по нормам стеклами. У двух водителей во время рейда были сняты госномера. В ближайшее время они будут уничтожены. Еще семь вартовчан отказались снять темную пленку, тем самым они стали претендентами на повторное прохождение процедуры постановки машины на учет.

Всего на данный момент решение о прекращении регистрации транспортного средства вынесено в отношении 70 автомобилей.