Глас народа: лучше всего коммунальщики работают в Нижневартовске. Вторые в стране - сургутяне

Больше всего работой коммунальных служб в России довольны жители Нижневартовска: горожане высоко оценивают качество уборки территории, регулярный вывоз мусора и считают, что службы ЖКХ поддерживают идеальный порядок. Таковы результаты опроса портала Domofond.ru, проведенного среди 258 тыс. россиян, проживающих в ста крупнейших городах. Также в тройку лидеров попали Сургут и Набережные Челны. А среди аутсайдеров — Махачкала, Архангельск и Шахты. В среднем по стране участники опроса поставили коммунальным службам пять баллов из десяти.

Разница между лидерами и аутсайдерами рейтинга оказалась незначительной — всего 2,7 балла. Нижневартовск, занимающий первое место, получил оценку в 6,8 балла, а Махачкала, оказавшаяся сотой, — 4,1 балла. Из крупнейших городов в топ-10 рейтинга попала только Москва, занявшая седьмое место. Санкт-Петербург — на 11-м, Казань — на 17-м, Новосибирск, Красноярск и Екатеринбург — на 20-м, 27-м и 42-м соответственно. Остальные миллионники расположились в нижней половине списка.

Как сообщает газета «Известия», авторы исследования отмечают, что в первой десятке городов положительную динамику по сравнению с прошлым годом показали Сургут (с третьего места он переместился на второе), Тюмень (с седьмого — на четвертое), Чебоксары (с девятого — на восьмое) и Москва (с десятого — на седьмое).