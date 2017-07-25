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В Нижневартовске «заморозили» строительство больницы, на которую хотели потратить 13 млрд рублей

Больницу в Нижневартовске (ХМАО-Югра), которая возводится в округе с 2007 года в рамках программы «Сотрудничество», законсервируют, сообщает РБК Тюмень.

Согласно документам, на консервацию объекта — «Центральная больница на 1100 коек в городе Нижневартовске (1,2 очередь)» — потратят 6 млн 966 тыс. из бюджета Тюменской области. Заказчиком выступает управление капитального строительства региона.

Строительство больницы ведется с 2007 года. По данным депутата Госдумы Владимира Сысоева, в результате многолетних бюрократических проволочек, расторжения контрактов, смены подрядчиков срок окончания строительства постоянно сдвигается. «При этом после очередной корректировки проектно-сметной документации стоимость объекта, а соответственно и затраты бюджета, увеличились с 4 млрд до 13 млрд рублей», — отмечал парламентарий.

Что интересно, на официальном сайте югорского регионального отделения «Единой России» 25 июля появилось сообщение, что на данный момент отставание от графика строительства больницы ликвидировано.

«Подрядчик выполняет взятые на себя обязательства по устранению двухнедельного отставания от графика. Сейчас оно ликвидировано. На строительных площадках сейчас задействовано 157 рабочих, которые работают в три смены. В ближайшие две недели планируется увеличить их количество еще на 40-60 человек. Необходимо как минимум сохранить заданный темп работ», — сообщила руководитель фракции «Единая Россия» в Думе округа Наталья Западнова.


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Сегодня в 20:14, просмотров: 109, комментариев: 0


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