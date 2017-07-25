Мэрия Нижневартовска ищет подрядчика для ремонта дорог: перечень улиц формировали жители города

В столице Самотлора продолжается ремонтная кампания. Власти Нижневартовска огласили очередной перечень дорог, которые будут отремонтированы в этом году. Сейчас для выполнения работ в форме электронного аукциона определяется подрядчик.

Больше всего, а это около 30 миллионов рублей, будет направлено на обновление дорожного полотна на улице Пермской (от улицы Интернациональной до улицы Северной). Предполагается, что подрядчику также предстоит заменить бортовой камень, обустроить пешеходные переходы, восстановить газоны. Выполнить работы дорожные службы должны до 31 октября.

В этот же срок предстоит уложиться подрядчику, который займется ремонтом дороги на улице Маршала Жукова (в створе улиц Северной и Мира). Ранее на данном участке уже выполнялись работы – со стороны окружной детской клинической больницы. Теперь предполагается привести в порядок дорожное полотно со стороны жилого района. Цена вопроса составляет более 8 млн. рублей.

Как указано в аукционной документации, финансироваться работы будут за счет средств регионального, а также городского бюджетов. Перечень участков, как сообщили siapress.ru в департаменте ЖКХ Нижневартовска, был определен жителями города во время проводимого ранее опроса.

Напомним, что ранее эксперты компании «Роснефть» и общественники оценили качество ремонтных работ на участках улиц Ленина (от улицы Нефтяников до проспекта Победы) и Маршала Жукова (от улицы Ленина до улицы Северной), где ремонт завершился несколько дней назад.