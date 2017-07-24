Строительство супершколы в Нижневартовске идет по графику: в ней реализуют комплекс современных образовательных идей

В Нижневартовске продолжается строительство супершколы - образовательное учреждение возводится по федеральной программе и включено в реестр типовых школ. Это значит, что аналогичные учреждения теперь могут строить по всей стране.

Первая очередь учреждения включает административный и ученический корпусы. Как сообщили в департаменте образования администрации города, особое внимание при проектировании школы уделено созданию универсальной безбарьерной среды: будут установлены пандусы, лифты, подъемные платформы.

Школа будет работать в одну смену. Во внеурочное время помещения учреждения планируется использовать как центр дополнительного образования, которого так не хватает в новых микрорайонах. По своему проекту будущая школа уникальна. В ней будет реализован целый комплекс современных образовательных идей.

Так как школа будет первой в Восточном планировочном районе города, то планируется сделать ее центром занятий творчеством, спортом и другими видами досуговой деятельности. Новый стандарт образования предусматривает занятия вне классов - кружки, спортивные секции, различного рода творческие занятия. Для этого в школе оборудуют комплекс лабораторий и студий для внеурочной деятельности: студия дизайна, издательский центр, школьная телестудия, многофункциональный актовый зал.

Сейчас, как заверили представители подрядной организации, строительство социально значимого объекта идет по графику (срок ввода - 1 сентября 2018 года). Большая часть необходимых материалов доставлена, остальные конструкции поступят в течение недели. Поставки осуществляются без задержек. Ежедневно на площадке трудятся 62 человека.

«К настоящему моменту мы полностью возвели стены первого блока. Приступаем к кровле. Что касается внутренней отделки, то штукатурные работы остались на последнем четвертом этаже здания, уже проложена электрическая проводка. В ближайшее время приступаем к проведению сетей водо- и теплоснабжения. До конца августа в первом корпусе будут поставлены окна», - рассказал журналистам генеральный директор предприятия Камил Талибов.

До начала отопительного сезона (не позднее 1 октября) строители должны провести к первому корпусу все необходимые коммуникации и подать в помещение тепло. Придерживаться такого графика подрядчику настоятельно рекомендовал заместитель главы города по строительству Виктор Ситников. По его словам, проект строительства второй очереди школы будет готов в ближайшие время. До конца 2017 года планируется провести конкурс для определения подрядной организации, которая займется возведением второго корпуса учреждения. Завершить работы должны до 1 сентября 2019 года.