Пьяный житель Нижневартовского района дважды звонил в полицию с сообщением о якобы готовящемся взрыве

В суде Нижневартовского района вынесли приговор мужчине, который в апреле этого года дважды звонил со своего сотового телефона в полиции и рассказывал стражам порядка о якобы готовящемся взрыве. Мужчина в этот момент был пьян. Полицейские проверяли информацию, но она не подтвердилась. В связи с этим, в отношении югорчанина было возбуждено уголовное дело.

«В судебном заседании подсудимый полостью признал свою вину. Суд постановил обвинительный приговор, согласно которому подсудимый приговорен к наказанию в виде штрафа – 30 000 рублей», - пояснили в суде Нижневартовского района.

По мнению судьи, данная мера наказания будет способствовать исправлению осуждённого. Во время вынесения приговора были также учтены факты наличия у обвиняемого мужчины несовершеннолетнего ребенка.