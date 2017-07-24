Оперативники Нижневартовска задержали мужчину, который устроил стрельбу в караоке-баре «Соло». ВИДЕО

Нижневартовские силовики задержали мужчину, которого подозревают в нанесении вреда здоровью 19-летнией девушки во время стрельбы в караоке-баре «Соло». Об этом сообщили в городском УМВД России.
«Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска в Уфе. В ближайшее время он будет доставлен в Нижневартовск, где будут продолжаться следственные действия. Остальных мужчин продолжают разыскивать», - подчеркнули в полицейском главке.
Напомним, на выходных, оттолкнув охрану, группа парней ворвалась в караоке-бар, где умышленно начала конфликт с посетителями. В результате, один из зачинщиков достал травматический пистолет и выстрелил. В результате пострадала 19-летняя девушка, пришедшая отдохнуть в заведение и случайно оказавшейся на месте конфликта. Пострадавшую с травмой головы доставили в больницу и прооперировали.
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