Строительство окружной больницы в Нижневартовске становится политическим проектом: контроль за работами взяли «Единая Россия»

Члены партии «Единая Россия» взяли на контроль строительство окружной клинической больницы, которую возводят в Нижневартовске. Она расчитана на 1100 коек и станет самым крупным медицинским учреждением на востоке Югры.

Реализация масштабного проекта началась еще в 2011 году, когда проект будущей больницы был включен в межрегиональную целевую программу «Сотрудничество» (в рамках которой и ведется финансирование строительства). Несколько раз работы на объекте приостанавливались на длительный срок.

Сейчас за строительством медицинского учреждения пристальный контроль со стороны окружных властей, общественников и членов партии «Единая Россия». Работы по возведению блоков В и Г, инфекционного корпуса, здания ГО и ЧС, а также газовой котельной выполняет ООО «Версо-Монолит». На данный момент бригады компании установили железобетонные каркасы зданий, выполнили монтаж оборудования котельной, проложили 800 метров инженерных сетей и более 200 метров сетей водоснабжения. В июле должны завершить устройство сетей электроснабжения, освещения и видеонаблюдения. На блоке «Г» завершается строительство фундаментов, ведутся работы по устройству цокольного этажа. До конца года планируют завершить строительство каркасов трех корпусов. Как отметил представитель подрядчика Эмиль Джаббаров, сейчас на объекте трудятся 160 рабочих. До конца июля их количество будет увеличено до 220 человек. Это необходимо для соблюдения сроков выполнения работ.

«В апреле 2017 года члены фракции ВПП «Единая Россия» в Думе ХМАО - Югры и в Думе города Нижневартовска взяли под свой контроль ход строительства Окружной больницы. Возглавила группу заместитель председателя окружной Думы Наталья Западнова. Тогда делегация, состоящая из окружных и городских депутатов, а также работников администрации Нижневартовска, побывала на месте возведения стационара, детально ознакомилась с положением дел, побеседовала со строителями. Был намечен план по контролю строительных работ. Принято решение по увеличению количества строителей на объекте. Сегодня мы видим результат: на площадке полным ходом ведутся работы, отставание от графика составляет не более 2-х недель. В июле, по заверению подрядчиков, планируется идти уже с опережением», - пояснил заместитель председателя Думы города Нижневартовска Сергей Землянкин.

По словам руководителя проекта по строительству Нижневартовской многопрофильной больницы, директора филиала Управления капитального строительства Югры Александра Макарикова, строительство первой очереди больницы (блоки «А» и «Б», хозяйственный корпус, гараж, цех утилизации медицинских отходов) возобновится в 2018 году. В настоящее время завершается корректировка проектной документации.