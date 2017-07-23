Роснефть в Нижневартовске контролирует качество ремонта дорог

В Нижневартовске продолжается ремонтная кампания. Работы по обновлению дорожного полотна завершились на участках улиц Ленина (от улицы Нефтяников до проспекта Победы) и Маршала Жукова (от улицы Ленина до улицы Северной) несколько дней назад. Подрядчиком выступала компания ОАО «СУ-909». Оценить качество выполненных работ отправились общественники и представители нефтяной компании «Роснефть», которая в рамках соглашения с Правительством ХМАО-Югры выделила денежные средства на проведение ремонта.

На месте они у экспертов нареканий не вызвали. Материал отправят на экспертизу в специализированную лабораторию. Только после этого будет дан окончательный вердикт качеству выполненных работ. Напомним, гарантия на них составляет от трех до четырех лет.

Как подчеркнули в департаменте ЖКХ администрации Нижневартовска, кроме указанных участков в этом году уже выполнены работы по сплошному асфальтированию на улице Маршала Жукова (от улицы Мира до улицы Северной, со стороны Комсомольского озера) и в районе Нижневартовского ГПЗ. До конца августа текущего года будут завершены работы на улице Мира (от улицы Чапаева до улицы Кузоваткина). Также планируется продолжить работы по ямочному ремонту, устранению колейности и укладке тротуаров. На улице Пермской (от улицы Интернациональной до улицы Северной) будет выполнено сплошное асфальтирование с благоустройством прилегающей территории. До конца октября 2017 года в планах - заменить бортовой камень на улице Чапаева (от улицы 60 лет Октября до улицы Г.И. Пикмана) и на улице Спортивной (от улицы Нефтяников до улицы Чапаева), а также отремонтировать городские тротуары (общая площадь предполагаемых работ - 4500 кв.м.).

В целом на ремонт дорог в Нижневартовске выделено 315 млн. рублей.