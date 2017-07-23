В Нижневартовске усилят работу в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Такое поручение своим подчиненным дал начальник местного УМВД России Владимир Авдеев во время подведения итогов работы за первое полугодие. Он отметил, что меры по укреплению правопорядка и повышению защищенности граждан позволили в текущем периоде обеспечить контроль над оперативной обстановкой в городе. Владимир Авдеев охарактеризовал оперативную ситуацию в Нижневартовске в целом как стабильную.

Как положительный итог проводимой работы - снижение количества экономических преступлений, сокращение числа правонарушений с участием несовершеннолетних, лицами ранее судимыми и мигрантами. Не допущен рост как имущественных преступлений, так и преступлений против личности.

Кроме того, одним из критериев эффективности работы полицейских служат результаты исследований. Второй год подряд Нижневартовск входит в список самых безопасных городов России, по мнению самих вартовчан.

Глава города Василий Тихонов поблагодарил полицейских за работу. Он отметил, что власти города и полиция всегда работают во взаимодействии ради обеспечения безопасности населения. В результате совместных мероприятий крупные городские праздники проходят без происшествий.