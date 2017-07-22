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«ВИМ-Авиа» вновь выбилась из графика: самолет с туристами из Югры задерживается

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» вновь выбилась из графика полетов. Вылет чартерного рейса из Антальи в Нижневартовск по предварительным данным задерживается на четыре часа. Согласно информации онлайн табло воздушной гавани столицы Самотлора, лайнер с югорчанами на борту должен был отправиться в 2 часа 30 минут (время местное), однако вылет перенесен на 6 часов 15 минут. В связи с этим, будет задержан и обратный рейс в Анталью.

Напомним, это уже не первый сбой в работе перевозчика. ранее авиакомпания «ВИМ-Авиа» заявила о сокращении на 12,8% чартерных рейсов. Решение было связано с необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов, возникшие на фоне позднего прибытия трех воздушных судов с планового обслуживания. Планировалось прекратить полеты и из Нижневартовска, однако позже перевозчик исключил югорский муниципалитет из этого списка.


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