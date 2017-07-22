В Нижневартовске за растрату денег будут судить директора магазина «Евросеть»

В Нижневартовске на скамье подсудимых окажется директор одного из магазинов ООО «Евросеть-Ритейл». Ее обвиняют в том, что она потратила на личные нужды свыше 190 тысяч рублей, которые принадлежали компании.
«Согласно предъявленному обвинению, подсудимая в период с декабря 2016 года по январь 2017 года, являясь материально ответственным лицом, с использованием своего служебного положения похитила денежные средства и распорядилась ими по своему усмотрению», - сообщили подробности дела в городском суде.
Рассмотрение уголовного дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства назначено на 25 июля 2017 года.
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