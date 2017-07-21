В Нижневартовске совершил экстренную посадку самолет S7

В международном аэропорту Нижневартовска накануне совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7. Во время рейса Абакан – Москва одному из пассажиров стало плохо. Как свидетельствуют данный сайта flightradar24.com, пилот принял решение во время полета развернуться и приземлиться в ближайшем аэропорту. В воздушной гавани столицы Самотлора борт встречала карета «скорой помощи». Причиной незапланированной посадки стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

В результате инцидента самолет в Москву прибыл с опозданием на 2 часа 30 минут.

Напомним, аналогичная ситуация с самолетом данной авиакомпании произошла 1 июля Лайнер S7 выполнял рейс из московского «Домодедово» в Якутск. Через час после взлета одному из пассажиров стало плохо. Спустя еще два часа командир воздушного судна принял решение произвести посадку в ближайшем населенном пункте – Нижневартовске.