В крупном ДТП под Нижневартовском погиб пассажир внедорожника. ФОТО

Сегодня на 15 километре автодороги «Нижневартовск - Радужный» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника и тяжелой техники. По предварительным данным 59-летний водитель автомобиля «КамАЗ» выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество движущемуся автомобилю «BMW X5». За рулем внедорожника находился 26-летний парень. В результате ДТП водитель «BMW» и два его пассажира: девушка 1992 г.р. и мужчина 1985 г.р., получили травмы различной степени тяжести, один пассажир погиб.

Полицейские, как сообщили в пресс-службе регионального главка, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Фото из группы "ЧП в Нижневартовске"