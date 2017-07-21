На Комсомольском бульваре Нижневартовска появится новый фонтан

Новый фонтан на Комсомольском бульваре Нижневартовска появится в октябре 2017 года. Об этом сообщают представители фирмы-подрядчика, выполняющей работы по реконструкции популярной прогулочной зоны.

Но заработает новый объект только в 2018 года, пояснил заместитель главы города по строительству Виктор Ситников. До этого года будет выполнен монтаж фонтана, также завершат работы по благоустройству территории бульвара. Представитель сургутской фирмы. Кроме того, здесь появятся велодорожки, лавочки, место для сценической площадки. Скульптура «Пионеры» будет перенесена в центр бульвара, а в следующем году недалеко от нее расположится монумент ветеранам-участникам комсомольских строек.