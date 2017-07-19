В Нижневартовске отдел полиции и одно из ведомств Росгвардии переедут в новое здание за счет инвестора

В Нижневартовске рассматривается вопрос о переселении сотрудников первого отдела полиции, которое располагается в ветхом здании, в новое помещение. Вместе с ними новоселье могут отпраздновать и представители отдела вневедомственной охраны. Эту тему обсудил глава столицы Самотлора Василий Тихонов с руководителем Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в ХМАО – Югре Владимиром Беловым и руководителем местного УМВД России Владимиром Авдеевым.

«Обсуждался вопрос по разработке мероприятий строительства квартала «Пребрежный-3», где сейчас находятся здания правоохранительных органов, а также ветхие дома. Мы увязываем мероприятия по сносу зданий отдела полиции и ОВО. В этом районе должны быть построены современные многоэтажные дома», - отметил глава Нижневартовска Василий Тихонов.

По словам градоначальника, стражи порядка могут отпраздновать новоселье в течение ближайших двух дней, правда, если запланированные мероприятия осуществляется. Не исключено, что данный район будет отдан под застройку инвестору. Его определят на конкурсной основе. Он же станет строителем продолжения Рябинового бульвара – пешеходной зоны, которая на данный момент «тянется» от улицы Таежной до улицы Пионерской. В планах местных властей продлить зону отдыха в сторону городской набережной.