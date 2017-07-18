В Нижневартовске установили личность девушки, которой прострелили в ночном клубе голову

В Нижневартовске сотрудники полиции продолжают поиски молодого человека, который на минувших выходных устроил хаотичную стрельбу в караоке-клубе. В результате инцидента пострадала 19-летняя девушка, которая случайно оказалась в эпицентре событий. Стражам порядка удалось установить личность пострадавшей. Она является жительницей города Радужный, а в Нижневартовске учится в местном строительном колледже на бухгалтера. Как сообщает телеканал «Мегаполис», девушка после операции уже пришла в себя, а ее состояние врачи оценивают как «средней тяжести».

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Были опрошены очевидцы, изъяты кадры видеонаблюдения. В настоящее время установлены участники конфликта и лицо, причинившее телесные повреждения. Злоумышленник скрывается, но УМВД принимает самые жесткие меры по его задержанию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в УМВД России по г. Нижневартовску.

Как стало известно от руководство караоке-клуба, ранее молодые люди устроили потасовку в другом баре этой же сети развлекательных заведений. Как сообщал siapress.ru ранее, молодые люди вели себя агрессивно и избили одного из посетителей. В последствии, он отказался написать заявление в полицию на своих обидчиков.