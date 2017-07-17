Полицейские Нижневартовска установили личность парня устроившего в караоке-клубе перестрелку и ранившего девушку

Сотрудники полиции Нижневартовска установили личность молодого человека, который на минувших выходных устроил стрельбу в местном караоке-клубе. В результате происшествия пострадала 19-летняя девушка, случайно оказавшаяся в эпицентре события. Она была госпитализирована и прооперирована.

Как сообщает телеканал «Мегаполис», сейчас молодого человека, который скрылся с места происшествия со своими друзьями до прибытия бойцов Росгвардии, разыскивают. Известно, что он скрывается от стражей порядка.

Как стало известно от руководство караоке-клуба, ранее молодые люди устроили потасовку в другом баре этой же сети развлекательных заведений. Молодые люди вели себя агрессивно и избили одного из посетителей. В последствии он отказался написать заявление в полицию на своих обидчиков.

В УМВД России по г. Нижневартовску сообщили, что сейчас в отношении дебоширов возбуждено одно уголовное дело по факту стрельбы.