Во дворах Нижневартовска будет больше спортивных площадок

Вартовчане стали чаще обращаться к коммунальным службам с просьбой установить дополнительные спортивные сооружения во дворах. Специалисты управляющих компаний учли пожелания жителей и увеличивают количество гимнастических снарядов. Кроме того, до конца лета жилищники обновят и малые архитектурные формы.

«Каждую весну мы проводим обследование детских игровых площадок. Если установленные качели или карусель признаются небезопасными, то их демонтируют. Все работы проводят по согласованию с собственниками жилья», - пояснил директор ОАО «Управляющая компания №2» Дмитрий Дадеркин. В ОАО «Управляющая компания №1» отметили, что вся продукция сертифицирована, ее закупают у отечественного производителя.

Отметим, что также запланировано обновление игровых и спортивных площадок в пятом микрорайоне. Этот микрорайон принимает участие в «Марафоне благоустройства». В рамках этой программы будет установлено около 60 единиц малых архитектурных форм и спортивных снарядов. Также новые турниковые комплексы планирует установить управление по физической культуре и спорту администрации города. Десять спортивных площадок обустроят в августе.