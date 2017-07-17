Казна Нижневартовска пополнилась: деньги направят на проектирование дорог

Пополнившие бюджет Нижневартовска 114 млн рублей будут направлены в том числе на проектирование и строительство новых дорог, а также содержание дорожного хозяйства. Кроме того, средства также направят на ремонт, приобретение мебели, оборудования и музыкальных инструментов для муниципальных образовательных учреждений, развитие детской студии.

Траты уже одобрили местные депутаты на последнем перед каникулами заседании городского парламента. Часть средств предусмотрена на установку травмобезопасного покрытия спортивной площадки МАУДО «СДЮШОР по зимним видам спорта» и на монтаж системы оповещения об угрозе совершения или о совершении террористического акта в местах массового пребывания людей.

Добавим, что чуть более 11 миллионов рублей - безвозмездные поступления из бюджета автономного округа. Они пойдут на создание условий для деятельности народных дружин, обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной программы «Жилище», приобретение жилых помещений для переселения граждан из непригодного жилья и на реализацию мероприятий по проведению смотров-конкурсов в сфере физической культуры и спорта.