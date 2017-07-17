Пьяный вартовчанин перепугал пассажиров автобуса сообщением о заложенном взрывном устройстве

В Нижневартовске накануне нетрезвый 44-летний мужчина перепугал пассажиров рейсового автобуса. Находясь в салоне общественного транспорта, сначала он поскандалил, а затем вовсе сообщил, что в автобусе заложено взрывное устройство.

Как сообщили в УМВД России по г. Нижневартовску, водитель автобуса остановился возле патруля ГИБДД и сообщил о происходящем сотрудникам полиции. Все пассажиры были незамедлительно эвакуированы и проведено обследование транспортного средства на наличие взрывчатых веществ. В результате обследования кинологом автобуса предмет взрывных устройств не выявлено. Злоумышленник был снят с автобуса и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Задержанный раскаялся в содеянном, объясняя свое поведение алкогольным опьянением.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

По данным siapress.ru, ранее сурового наказания удавалось телефонным террористам избегать. Так, например, ранее к исправительным работам на один год с удержанием части заработной платы в доход государства был приговорен 32-летний мужчина, который сообщил о готовящемся взрыве в одном из домов по улице Ханты-Мансийской. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Отметим, полицейские Нижневартовска оперативно устанавливают личности телефонных террористов.