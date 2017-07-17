Вартовчанин привез из Турции сувениры, которые эксперты могут отнести к холодному оружию

Сотрудники Ханты-Мансийской таможни во время досмотра пассажиров, прибывших из Антальи в Нижневартовск, выявили 28-летнего парня, который пытался провести в своем багаже три телескопических дубинки. По словам югорчанина, он купил их на рынке в городе Кемер и везет их для использования в быту.

«Изъятые дубинки направлены на экспертизу. В случае отнесения выявленного товара к холодному оружию виновный гражданин будет привлечен к ответственности», - сообщили в таможне.

Это уже не первый случай, когда из-за границы жители региона привозят запрещенные предметы. Ранее у пассажира рейса прибывшего из Худжанда был изъят кастет.