В Нижневартовске строят продолжение центральной улицы: мешающие кустарники будут пересаживать

В Нижневартовске продолжают строительство центральной улицы - Ленина. Осенью она станет длиннее на 500 метров. Ее возведение проходит на условиях софинансирования - за счёт окружных средств и денег из городского бюджета. Общая сумма стоимости участка от улицы Ханты – Мансийской до Героев Самотлора составит почти 207 миллионов рублей.

На сегодняшний день работы идут по графику. Очертания будущей трассы уже появились. В целях безопасности, для разделения потока машин в разных направлениях на новом участке Ленина, как и на всём её протяжении, планируют сделать специальную полосу. С обеих сторон предусмотрены тротуары и велосипедные дорожки. В комплекс работ также входят освещение и ливневая канализация. Открыть участок для движения планируют уже нынешней осенью. Следующий этап – продолжение улицы Ленина до улицы Салманова. В окончательном виде дорога предстанет в 2019 году.

При строительстве новых магистралей в сторону старой части города приходится расчищать большие площади с зарослями деревьев и кустарников. По мнению председателя Думы города Максима Клеца, такой подход можно изменить. Гораздо рациональнее будет использовать выкопанные растения для дальнейшего озеленения Нижневартовска. А для этого, как сообщили в информационном отделе местной думы, управлению по экологии администрации города будет дано поручение - провести ревизию участков будущих строек и определить места, куда «переселить» зелёные насаждения.