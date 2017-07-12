Вкладчики банка «Югра» в Нижневартовске дежурят около офиса в надежде забрать свои деньги

В Нижневартовске клиенты банка «Югра» в надежде забрать свои сбережения второй день дежурят около офиса финансово-кредитной организации. Филиал на данный момент не ведет работу с клиентами, а лишь консультирует их о возможностях получить денежные средства. Решение стать вкладчиками именно этого банка вартовчане приняли после обещанных высоких процентов по вкладу.

Напомним, Банк России с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра». В течение шести месяцев управлять организацией будет агентство страхования вкладов (АСВ). Такие меры приняты из-за неустойчивого финансового положения «Югры».

«В связи с тем, что банк является участником системы обязательного страхования вкладов (№320 по реестру), каждый его вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель (ИП), имеет право на получение страхового возмещения. Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 10 июля 2017 года», - говорится в сообщении банка.

В финансово-кредитной организации также подчеркнули, для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им возмещения по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением Правления АСВ такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 17 июля 2017 года. Выплаты начнутся не позднее 24 июля 2017 года.