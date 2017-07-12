Управляющие компании Нижневартовска усиливают борьбу с должниками: в суд стали ходить в два раза чаще

Управляющие компании Нижневартовска с начала года направили в суд почти 1,5 тысячи исковых заявлений. В общей сложности со злостных неплательщиком за услуги ЖКХ коммунальщики требуют взыскать около 120 млн. рублей. Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период было подано примерно 700 исковых заявлений на сумму 60 млн. рублей.

Как указано в информации об исполнении плана мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития города Нижневартовска в 2017 году, с неплательщиками также ведутся и переговоры. Так, например, граждане получили свыше полутысячи предупреждений об ограничении предоставления отдельных видов коммунальных услуг. Речь идет о частичном перекрытии канализации: вода уходит, а вот более крупные отходы жизнедеятельности должник в унитазе смыть уже не сможет. Как говорят представители управляющий компаний, эта мера – одна из самых действующих. С начала года в общей сложности разными способами коммунальщикам удалось вернуть 29,5 млн. рублей.

«Управляющими компаниями совместно со службой судебных приставов проведено 42 совместных выездных рейда на адреса должников в целях исполнения судебных решений о принудительном взыскании суммы задолженности за жилищно-коммунальные услуги», - отмечается в информации.