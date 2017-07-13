В детских садах Нижневартовска откроются группы для детей в возрасте от 6 месяцев до 1 года. С сентября принимать маленьких жителей города будут в трех дошкольных образовательных организациях - №80 «Светлячок», №31 «Медвежонок» и №49 «Родничок». Готовность во время рабочей поездки оценил глава города Василий Тихонов.

«Поручение Губернатора Югры Натальи Комаровой - обеспечить детей от одного года местами в детских садах, а такие группы открыты в пяти дошкольных учреждениях, - выполнено. Нижневартовск пошел дальше. В городе открываются группы для детей с 6 месяцев», - отметил градоначальник.

В частности, как сообщает управление по взаимодействию со СМИ администрации города, детский сад №80 начал подготовительные работы к открытию ясельной группы еще в апреле. Здесь уже укомплектовали все необходимым оборудованием: приобретены пеленальные столы, манежи, стулья для кормления, развивающие игры, качели, кровати, техника для кухни и многое другое. Разработано специальное меню в соответствии с возрастными нормативами. За малышами будут смотреть педагоги и медицинский работник.

Добавим, что потребность в создании групп для детей самого младшего возраста выявил опрос среди горожан, который был организован в прошлом году на портале департамента образования.