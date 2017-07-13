Сургутская фирма рискует репутацией, если не выполнит в срок ремонт нижневартовского «Алеши»

Сургутская фирма ООО «Ударник» рискует своей репутацией, если в срок не закончит капитальный ремонт нижневартовского монумента «Покорителям Самотлора». Объект подрядчику достался не из легких. Несколько фирм ранее уже пытались провести работы, однако в срок не укладывались. Заказчик, а им является администрация Нижневартовска, были вынуждены в судебном порядке вносить ненадежных партнеров в «черный список».

Деятельность нынешнего подрядчика поставлена на жесткий контроль. Ход работ регулярно оценивает мэр Нижневартовска Василий Тихонов, а завершения ремонта ожидает губернатор Югры Наталья Комарова. Главу региона общественники пригласили принять участие в приемке выполненных работ. От пристального внимания, как рассказывают журналисты местных телекомпаний, представители подрядной организации уже устали и стараются лишний раз избегать общения с прессой.

К профессиональному празднику нефтяников и газовиков работы на монументе будут завершены. Работы ведутся по графику», - отметил глава Нижневартовска Василий Тихонов во время рабочей поездки по объектам.

После капитального ремонта один из главных символов города, а также территория вокруг него, будут подсвечены. По всему периметру объекта разместятся фонари - строители уже завершили прокладку кабеля для проведения электричества. Для этого подрядчику пришлось полностью заменить электролинию.