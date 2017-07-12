В Нижневартовске задержали наркодиллера с крупной партией дурмана

Очередного наркодиллера задержали сотрудники полиции Нижневартовска. 45-летний гражданин Украины был остановлен стражами порядка на улице 60 лет Октября. При личном досмотре у него выявили несколько пакетиков с веществом неизвестного происхождения.

«В ходе обыска квартиры, которую снимал мужчина, также были найдены подобные свертки. Задержанный пояснил, что в целлофане находятся наркотики, которые он должен был разложить на территории Нижневартовска. Изъятое вещество было направлено на экспертизу. Согласно заключения криминалистов – вещество является наркотическим и его вес составляет 776, 231 гр. что относится к особо крупным размерам», - сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Нижневартовску.

Сейчас задержанный гражданин помещен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана, то ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.