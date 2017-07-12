ГИБДД Нижневартовска будет бороться с аварийностью через Instagram

Госавтоинспекторы Нижневартовска ушли в социальные сети. Свой аккаунт ведомство завело в Instagram. Планируется, что в виртуальном пространстве будут рассказывать о событиях из жизни инспекции.

«Будем размещать фотографии и информацию о мероприятиях, перекрытии дорог, фото с мест ДТП и так далее. Это делается для привлечения внимания участников дорожного движения к проблеме дорожно-транспортного травматизма», - сообщил siapress.ru старший инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г.Нижневартовску Николай Дубаенко.

Первые четыре записи в аккаунте дорожных полицейских столицы Самотлора уже сделаны. Инспекторы надеются, что данная возможность станет еще одним каналом для пропаганды безопасного движения на улицах города как среди водителей, так и пешеходов.