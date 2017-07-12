В Нижневартовске задержан эксгибиционист-педофил

Сотрудникам полиции Нижневартовска удалось задержать мужчину, который подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек. Об этом мы сообщали ранее. Им оказался местный 29-летний житель. Обе девочки уже опознали мужчину. В настоящее время, как сообщили в СК РФ по ХМАО-Югре, ему предъявлено обвинение. Следствием заявлено перед судом ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.

Напомним, инцидент произошел 3 июля. Девочки играли на детской площадке, а когда пошли в подъезд, путь одной из них преградил неизвестный мужчина и стал демонстрировать свои половые органы.