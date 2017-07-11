В Нижневартовске задержали врача-терапевта районной больницы, который за взятки оформлял заключения медицинского осмотра даже без его фактического прохождения, сообщает сайт югорского Следственного комитета. На данный момент известно о трех выданных таким коммерческим способом заключениях, а общая прибыль от нехитрого бизнеса составила 27 тысяч рублей. Теперь горе-медику грозит крупный штраф и до восьми лет пребывания в местах не столь отдаленных.
Нижневартовский врач пошел в бизнес. Выдавал медицинские заключения за взятки
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