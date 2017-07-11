Юная вартовчанка сбежала от родителей-алкоголиков к возлюбленному в Санкт-Петербург

В поезде Челябинск — Санкт-Петербург сотрудники линейного управления МВД России обнаружили 15-летнюю девушку, которая сбежала из Нижневартовска от родителей-алкоголиков. Девочка обратилась к стражам порядка помочь найти того, кто во время путешествия украл у нее зарядное устройство для мобильного телефона.

«В ходе дальнейших разбирательств транспортными полицейскими установлено, что ее родители не обращались в отдел полиции по месту жительства о розыске своей дочери. Стражам правопорядка также стало известно, что девушка состоит на внутришкольном учете и проживает в неблагоприятной семье, злоупотребляющей спиртными напитками. Девочка самовольно уехала в город Санкт-Петербург к своему возлюбленному», — сообщили в УТ МВД РФ по СЗФО.



В настоящее время информация о несовершеннолетней передана в отделение по делам несовершеннолетних и органы опеки и попечительства по месту жительства, для последующего привлечения родителей к ответственности.

