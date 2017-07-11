В нижневартовском департаменте ЖКХ уменьшился штат сотрудников

Новый руководитель департамента ЖКХ Нижневартовска Максим Коротаев произвел в своем ведомстве ряд изменений, за счет которых количество сотрудников уменьшилось. Об этом он рассказал журналистам во время медиапроекта «Деловая среда». По его словам, сейчас в департаменте трудится 49 человек.

«Часть сотрудников была переведена в созданное казенное учреждение «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству». Это была задача, поставленная главой города Василием Тихоновым», - отметил Максим Коротаев.

Теперь, как подчеркнул директор департамента жилищно-коммунального хозяйства города, все объекты, которые ранее находились в оперативном управлении ведомства, перешли в ведение созданного учреждения. Именно оно займется содержанием улично-дорожной сети, парка и других. В функциях самого же департамента ЖКХ остались только кураторство, контроль и управление коммунальными предприятиями города.

Напомним, Максим Коротаев куратором сферы ЖКХ был назначен в мае текущего года.