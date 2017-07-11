В Нижневартовске появится четыре храма: одному из них дадут имя небесного покровителя города

В Нижневартовске в ближайшие годы будет построено четыре храма. Об этом во время своего рабочего визита в столицу Самотлора сообщил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.

Как сообщается в паблике «Официальный Нижневартовск», в планах строительство храмов:

- на улице Маршала Жукова (в районе перекрестка с улицей Ленина);

- на пересечении улиц Чапаева и Ленина;

- в новых микрорайонах, расположенных за улицей Ханты-Мансийской;

- в старой части города (район Казачьей слободы).

Первый новый построенный в ближайшее время храм будет назван в честь небесного покровителя города Сергия Радонежского.

Также Владыка Павел рассказал о планируемой реконструкции храма Иоанна Предтечи. Он был открыт в старой части города 10 лет назад и в настоящее время уже не вмещает всех желающих прихожан. По словам епископа Ханты-Мансийского и Сургутского Павел, для того чтобы удовлетворить спрос необходимо строить по одному храму на 10 тысяч жителей.