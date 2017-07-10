Сотрудники ДПС Нижневартовска усилят контроль за пешеходными переходами

Сотрудники ГИБДД Нижневартовска до конца недели будут дежурить вблизи пешеходных переходов. В городе стартовала соответствующая профилактическая операция, в рамках которой инспекторы напомнят водителям и пешеходам об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, культуре поведения на улицах и дорогах. Маршруты

«Акция проводится в целях сохранения жизни и здоровья юных участников дорожного движения, активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также обеспечения безопасности несовершеннолетних во время летних школьных каникул», - сообщил старший инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г.Нижневартовску Николай Дубаенко.

Также сотрудники Госавтоинспекции в детских образовательных учреждениях, в пришкольных лагерях Нижневартовска проведут занятия, игры, викторины по правилам дорожного движения, беседы о необходимости соблюдения мер безопасности при переходе проезжей части.