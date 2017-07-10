Предпринимателей Нижневартовска попросили заранее подумать о новогоднем убранстве

Власти Нижневартовска обратились к представителям бизнес-сообщество с просьбой заранее подумать о новогоднем оформлении своих предприятий. В местном управлении по потребительскому рынку подчеркнули, что украшение фасадов зданий и прилегающих к ним территорий создает торжественную атмосферу и праздничное настроение у вартовчан и гостей города, позволяет привлечь покупателей в предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания, что способствует увеличению продаж товаров и предоставления услуг.

«Обращаем внимание руководителей городских предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей на заблаговременную подготовку и приобретение новогодних украшений, декораций, световых элементов, разработку концепции тематического украшения фасадов зданий, интерьеров торговых залов и прилегающих территорий», - говорится в обращении.