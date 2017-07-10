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В нижневартовских школах появятся профильные группы национальной гвардии

Нижневартовск станет одним из первых городов Югры, где в школах откроются профильные группы национальной гвардии. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи главы города Василия Тихонова с первым заместителем командующего Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации Тарасом Исаковым. На мероприятии также присутствовали начальник управления Росгвардии по Югре Евгений Федоткин, командир ОМОН Василий Некрасов и командир СОБР Олег Деркач.

Идею создания профильных групп в школах Василий Тихонов поддержал, отметив, что военно-патриотическое воспитание молодежи в городе - одна из важнейших задач. Приступить к созданию таких школьных объединений национальной гвардии планируют уже в предстоящем учебном году.

Как рассказал Василий Некрасов, кураторами занятий под эгидой Росгвардии станут сотрудники и военнослужащие, проходящие службу в подразделениях Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Югре, в том числе в подразделениях специального назначения ОМОН и СОБР. Посещать группы Росгвардии смогут все желающие школьники, достигшие 14 лет. Занятия на курсах будут не обязательными, а факультативными.

Для учеников планируется проведение теоретических и практических занятий, где инструкторами выступят сотрудники ОМОН и других подразделений национальной гвардии в Нижневартовске. В программу также входят посещения базы спецподразделения ОМОН, выезды в места проведения полевых выходов сотрудников отряда, участия в Днях открытых дверей и в парадном шествии на 9 мая. Кроме того, у ребят будет возможность пройти своеобразную предармейскую подготовку и попасть в резерв подразделений Росгвардии.


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10 июля в 01:12, просмотров: 3387, комментариев: 0


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