В пятом микрорайоне Нижневартовска проходит "Марафон благоустройства"

В этом году очередной «Марафон благоустройства» пройдет в пятом микрорайон Нижневартовска. Управляющая компания №2 уже провела встречи с жителями, на которых утвердили планы преобразования придомовых территорий. Сами собственники решали, где появится зеленая зона, а где детская площадка.

На данный момент согласование проектов завершено. О том, как изменится территория вблизи домов, можно будет посмотреть на информационных стендах, которые начнут размещать во дворах микрорайона в ближайшее время. Чтобы выполнить все намеченные планы потребуется порядка 100 млн рублей.

По словам заместителя директора департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Ирины Воликовской, в перечень минимальных обязательных для выполнения работ в рамках «Марафона благоустройства» включено: асфальтирование внутриквартальных проездов, обустройство тротуаров, установка ограждений, скамеек, урн, монтаж спортивных и детских игровых комплексов и городков. Как сообщили в УК №2, жители проголосовали за весь перечень представленных работ.

Обязательным условием «Марафона благоустройства» является согласие собственников жилья на долевое участие в софинансировании работ по обустройству. В противном случае микрорайон просто не попадает в программу.

Напомним, глава города Василий Тихонов, учитывая пожелания жителей, распорядился снизить вклад собственников с 20% до 5%. Большую часть затрат (95%) на благоустройство возьмет городской бюджет. Для примера, в Сургуте взносы жителей - не менее 10% от общего объема работ. Вносить сумму взноса жильцы могут по желанию - единовременно или «разбить» ее на 12 месяцев. Оплачиваться все работы будут только после окончания благоустройства и подписания жителями актов выполненных работ.

«Марафон благоустройства» рассчитан до 2022 года. За это время городские власти намерены благоустроить все микрорайоны Нижневартовска.

«В каком конкретно микрорайоне в следующем году пройдет благоустройство – зависит, в первую очередь, от желания собственников участвовать в улучшении своих дворов. Со своей стороны мы ведем проектирование для дальнейших работ по благоустройству», - рассказал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Максим Коротаев.