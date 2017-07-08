В Нижневартовске под окнами многоэтажки найдено тело женщины: возможно она выпала из окна

Сегодня утром возле одного из многоквартирных домов по улице Мира в Нижневартовске было обнаружено тело 46-летней женщины. По предварительным данным экспертов, причиной смерти женщины стала открытая черепно-мозговая травма, которая могла быть получена при падении с высоты.

«Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводятся проверочные мероприятия. По данному факту следователями следственного отдела по городу Нижневартовск проводится процессуальная проверка», - сообщили в СК РФ по ХМАО.

Следствие обращается к жителям Нижневартовска: если вы стали очевидцем происшествия или вам известны эти обстоятельства от других лиц, просим сообщить об этом в следственный отдел по городу Нижневартовск, расположенный по адресу Проспект Победы, д. 26А, либо позвонить по телефону: 8(3466) 41-06-35. Конфиденциальность гарантируется.