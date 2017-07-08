Нижневартовский волейбольный клуб «Югра-Самотлор» перекупил чемпиона Аргентины

В новый сезон волейбольный клуб «Югра-Самотлор» из Нижневартовска войдет обновленным составом. Игроками команды стали связующий Игорь Коваликов и аргентинский диагональный с русскими корнями Пабло Кукарцев.

Игорь Коваликов родился 11 февраля 1995 года в Луганске. Волейболом начал заниматься в 11 лет в областном высшем училище физической культуры. Выступал за «Крымсоду» из Красноперекопска (2012-2014) и львовский «Барком» (2014-2015). Серебряный призер чемпионата и Кубка Украины. В 2015 году играл за молодежную сборную Украины. Еще два сезона Коваликов провел в столичном МГТУ, выступающем в высшей лиге «А». Получил российское гражданство.

Пабло Кукарцев родился 25 марта 1993 года в Буэнос-Айресе. Он – сын Сергея Кукарцева, связующего сборных СССР и России, одинцовской «Искры» и ЦСКА, чемпиона страны-1999 в составе екатеринбургского «УЭМ-Изумруда». Кукарцев –старший четыре сезона провел в Аргентине, куда переехал вслед за супругой – волейболисткой Людмилой Репко, играл также в Италии, Японии, а завершил карьеру в России.

Как сообщили в пресс-службе волейбольного клуба, Пабло в минувшем сезоне защищал цвета «Боливара», с которым завоевал титул чемпиона страны (за команду, кстати, играл волейболист национальной команды Болгарии Тодор Алексиев, хорошо знакомый российским любителям спорта по выступлениям за сургутский «Газпром-Югру»). В 2015 году в составе молодежной сборной Аргентины Кукарцев-младший стал лучшим бомбардиром чемпионата мира до 23 лет в Объединенных Арабских Эмиратах, где помог своей команде занять шестое место. Выступал за национальную сборную страны. В Аргентине его считают одним из самых перспективных диагональных, способным вырасти в звезду мирового класса.