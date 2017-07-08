Нижневартовск от автомобильных пробок спасут новые дороги

В Нижневартовске, не смотря на сезон отпусков, дорожная обстановка по-прежнему остается напряженной. Водители в «час пик» нервничают из-за возникающих автомобильных пробок. Ситуацию осложняет масштабный ремонт дорог, который сейчас ведется на центральных улицах города.

Одна из наиболее сложных обстановок сложилась на улице Ханты-Мансийской. Транспортная артерия на данный момент единственный въезд в город, в частности в новые микрорайоны, с восточной части Нижневартовск. Вечером, когда поток транспорта возрастает (возвращаются домой дачники, а также те, кто работает за пределами города) ситуация становится напряженной – транспортный поток продвигается с большим трудом.

«Эту ситуацию мы никак не исправим регулировкой светофоров. Сейчас в новых микрорайонах ведется строительство дорог. Я думаю, что когда будет построена дорога и улица Салманова будет соединена с улицей Северной, тогда мы и разгрузим улицу Ханты-Мансийскую. Сейчас ведутся проектные работы и, я думаю, что в ближайшие года два она будет построена», - рассказал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев.

За чей счет будет вестись строительство данной дороги пока не известно. Тем не менее, в город для развития транспортной инфраструктуры власти намерены привлекать федеральные средства. Накануне решением окружного правительства одобрена заявка департамента строительства Югры в Минстрой России на получение федеральной субсидии на капитальное строительство улицы одного из планировочных районов Нижневартовска. Денежные средства будут направлены на возведение автомобильных дорог в ходе реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья.

«Средства требуются на строительство первого и второго этапов объекта «Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода г. Нижневартовска», - цитирует Департамент общественных и внешних связей ХМАО исполняющего обязанности директора департамента строительства Югры Диану Саваровскую.

По словам губернатора округа Натальи Комаровой, ввод в эксплуатацию этой дороги будет способствовать застройке Восточного планировочного района Нижневартовска, а также реализации проектов жилищного и социального строительства.

«Работы по объекту стартовали в ноябре прошлого года, он обеспечен окружным и муниципальным финансированием. Федеральная субсидия позволит высвободить 64 миллиона рублей, которые будут направлены на инфраструктурные проекты», - подчеркнула глава региона.